Gli ostacoli di Sanders nella corsa alle primarie democratiche

IL FRONTE SPACCATO DEI DEMOCRATICI

Perse le primarie, il senatore non si è comunque dato per vinto. Ha continuato il suo lavoro al Congresso, cercando di ampliare l’area della sinistra democratica e concentrandosi – proprio per questo – sulla questione della riforma sanitaria. Un impegno che non è andato certo sprecato: in questi due anni, l’ala radicale dell’Asinello si è estesa sempre di più, anche troppo, forse. Alle imminenti primarie del 2020, questa quota rischia infatti di ritrovarsi un numero eccessivo di candidati, con il rischio di spaccare il fronte, determinando rivalità velenose. In particolare, non è ancora esattamente chiaro che rapporti intratterranno lo stesso Sanders e la senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren: un’altra figura molto popolare tra la sinistra americana, anche lei recentemente candidatasi alla nomination democratica.

LE STRANE CONVERGENZE CON TRUMP

Insomma, l’arzillo socialista dovrà mostrare tutta la sua grinta, per cercare di emergere in una campagna elettorale che si annuncia zeppa di suoi emuli. E, soprattutto, dovrà essere capace di avanzare un messaggio realmente trasversale, che sia in grado cioè di attirare il voto degli elettori indipendenti, andando così al di là di sterili settarismi barricaderi. Certo non sarà facile. Non solo per l’età avanzata (ha 77 anni suonati) ma anche per la strategia elettorale che sceglierà di adottare. È vero: il senatore è stato tra i pochi a capire subito che la sconfitta democratica del 2016 fu principalmente dovuta all’abbandono del partito democratico da parte della classe operaia della Rust Belt (la regione compresa tra i monti Appalachi settentrionali e i Grandi Laghi particolarmente colpita dalla crisi economica). Ma bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti interessanti. A partire dalle convergenze che il senatore si trova paradossalmente ad avere con Donald Trump.