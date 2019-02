Bolsonaro, un populista più attento ai mercati che al consenso

LA DIFFERENZA TRA BOLSONARO E SALVINI

Molti suoi predecessori hanno fallito questa prova in passato, e ancora oggi il Brasile registra un deficit del 7% su Pil, andando rapidamente a guastare le condizioni del proprio bilancio pubblico. Questa volta sembra diverso. Il presidente della Camera Rodrigo Maia ha sottolineato che l'urgenza è improscrastinabile, il parlamento è di fronte all'ultima ragionevole possibilità di approvare la riforma delle pensioni senza ritrovarsi costretto a tagliare i diritti dei lavoratori. Il disegno di legge di Bolsonaro, oltre alla riforma delle pensioni, metterà le basi anche per il resto dell'agenda presidenziale, che include privatizzazioni e riforma fiscale. Bolsonaro dunque strizza un occhio ai mercati, di certo non li affronta come un Salvini che davanti allo spread esclama a petto in fuori «me ne frego!».

UN TEST PER I POPULISTI IN GIRO PER IL MONDO

Questa riforma potrebbe essere l'inizio di un miglioramento della dinamica fiscale del Brasile, o la fine prematura del governo dell’uomo forte carioca, Bolsonaro. Nel fiorire di uomini forti in giro per il mondo, sarà interessante vedere quale riscontro avrà l’agenda politica di un populista che propone riforme che invece che distribuire prebende preferiscono cercare il gradimento dei mercati. La partita inizia il 20 febbraio col primo passaggio alla Camera. Presto scopriremo come evolve questa interessante parte della storia.