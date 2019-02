A che punto è il caso Benalla in Francia

L'INCHIESTA DI MEDIAPART SUI LEGAMI CON MACRON

Per lungo tempo ci sono state forti speculazioni sul rapporto di Benalla con la presidenza e gli uomini chiave del cerchio magico di Macron. Il 31 gennaio Mediapart ha pubblicato una lunga inchiesta, corredata di intercettazioni, che rivelava quanto l'ex guardia del corpo di Macron godesse di appoggi nelle alte sfere dello Stato. Nei nastri si sente Benalla parlare con Vincent Crase, altro collaboratore di En Marche! accusato come lui del pestaggio dei manifestanti del maggio scorso. Queste rivelazioni hanno messo in luce diversi aspetti. Per prima cosa che Benalla sentendosi con Crase ha violato le restrizioni giudiziarie che impediva ai due di comunicare. Non solo. I documenti e le testimonianze raccolte dal portale francese dimostrerebbero che Benalla, quando era ancora un dipendente dell'Eliseo, sarebbe stato in contatto con un oligarca russo vicino a Vladimir Putin. Infine verrebbe anche dimostrato che, nonostante la messa in Stato di accusa per le violenze di maggio, l'ex collaboratore avrebbe mantenuto legami molto forti con almeno due personalità eccellenti vicine alla presidenza: la moglie di Macron, Brigitte, e Ismaël Emelien, consigliere speciale dell'inquilino dell'Eliseo. Emelien si è poi dimesso l'11 febbraio scorso con un'intervista al giornale Le Point, sostituito poco prima da Philippe Grangeon.