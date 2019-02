L'italianizzazione del centrodestra spagnolo

GLI EUROSCETTICI DI VOX IMBARAZZANO RIVERA, ALLEATO DI MACRON

Il battitore libero, nel caso del centrodestra spagnolo, è il più moderato dei tre. Rivera è un europeista convinto. Alle elezioni con cui a maggio si rinnoverà il parlamento Ue, il nativo di Barcellona sarà al fianco del presidente francese Emmanuel Macron e, per questo, non ha intenzione - al contrario del Partido Popular in cui resistono, pur minoritarie, sacche di nostalgici franchisti - di governare con Vox, partito di ultradestra a forti tinte euroscettiche. Se il 29 aprile i numeri lo permetteranno, Rivera cercherà in prima battuta di formare un governo con il Partido Popular, con al massimo un appoggio esterno da parte di Vox. Questo è il piano A. Se però non dovesse concretizzarsi - e sondaggi alla mano la strada è tutta in salita - allora il 39enne leader di Ciudadanos potrebbe volgere lo sguardo a sinistra. All'indirizzo dell'arcinemico Sánchez. Sarebbe una scelta clamorosa, ma - commentano con Lettera43.it fonti vicine a Ciudadanos - meno forzata rispetto a quella di Salvini di allearsi con il Movimento 5 stelle all'indomani delle elezioni politiche in Italia.