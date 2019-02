La Corea del Nord ha epurato oltre 50 funzionari nel 2018

IN SETTE ANNI EPURATI 400 FUNZIONARI

I commenti erano seguiti alla purga di fine 2018 di alcuni funzionari senior della North Korea Guard Command, l'elite militare che cura la sicurezza di Kim, colpevoli di aver accantonato fondi per decine di migliaia di dollari, secondo il rapporto del think tank. Che ha stimato in circa 400 il numero di funzionari che Kim avrebbe epurato dalla presa del potere a fine 2011, con più della metà registrata nel solo 2013, 'annus horribilis' con la esecuzione per "alto tradimento" dello zio ed ex tutore, Jang Song-thaek.

SALTATO IL DIPLOMATICO CHE CURAVA I RAPPORTI CON GLI USA

Tra gli ultimi funzionari colpiti anche Han Song-ryol, esperto diplomatico che negli ultimi anni è stato a capo di tutti i negoziati con Washington, ma ora caduto in disgrazia per aver fatto osservazioni sul dossier Usa non gradite dal leader, in base ai media di Seul, finendo con ogni probabilità in un campo di rieducazione. Han è stato sostituito in fretta e furia da Kim Hyok-chol, un giovane diplomatico di meno di 50 anni ed ex ambasciatore a Madrid, arrivato il 20 febbario in serata ad Hanoi con un volo da Pechino guidando la delegazione che dovrà in questi ultimi giorni limare con la controparte americana i dettagli del secondo summit del 27-28 febbraio tra il "supremo comandante" e il presidente Usa Donald Trump.