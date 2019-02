Chi è Edi Rama, nel mirino delle proteste in Albania

In Albania le proteste dell'opposizione si sono accompagnate a un crescendo di violenza che è pessimo segnale per i Balcani surriscaldati da manifestazioni anti-governative anche in Serbia. La rabbia tra la gente cova ed è alimentata dalla delusione per il declino di un premier reputato creativo e brillante. Il Partito socialista di Edi Rama conserva ancora la maggioranza del consenso e le amministrative del prossimo giugno sono attese con ottimismo dai vertici del partito. Se ci fosse un voto anticipato, con ogni probabilità rivincerebbe. Non c'è alternativa all'ex sindaco di Tirana, né a distanza di tanti anni dal regime di Enver Hoxha c'è un'alternativa per l'Albania. Dietro al leader del Partito democratico Lulzim Basha che fomenta le contestazioni c'è sempre Sali Berisha, vecchio arnese della politica, ex premier ed ex capo di Stato, accanito nemico di Rama.

ASCESA E DECLINO DI EDI RAMA

Il giovane leader socialista si è imposto come politico popolare grazie al restyling della capitale. Una pennellata dietro l'altra, con la forza delle idee e dell'estro, il sindaco-pittore di Tirana, figlio di artisti della nomenclatura comunista, ricostruì anche il Partito socialista albanese sulle ceneri di una sinistra che, in diversi Paesi dell'Est, tentava di scrollarsi di dosso i dogmi stalinisti e tornare democratica. Nel 2013 la vittoria di Rama su Berisha, uno dei tanti leader liberisti degli ex satelliti dell'Urss e della Jugolasvia, fu l'esito naturale del processo di rinnovamento e l'acme della sua carriera politica. Da allora l'entusiasmo verso il premier progressista si è man mano affievolito: Rama non si è dimostrato all'altezza delle aspettative. Non ha cambiato l'Albania o la sta cambiando troppo lentamente, a seconda delle narrazioni politiche.