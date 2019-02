In Israele Gantz e Lapid si sono alleati contro Netanyahu

Il nemico del mio nemico è il mio amico. E così, nel tentativo di disarcionare l'immarcescibile primo ministro Benjamin Netanyahu in vista delle elezioni di aprile, in Israele è nata una nuova alleanza centrista. Benny Gantz, leader di 'Resilienza per Israele' e Yair Lapid di 'C'è futuro' hanno deciso di unire i loro partiti in un ticket elettorale in vista del voto politico del 9 aprile. In caso di vittoria alle elezioni - prevede l'accordo - si alterneranno come primo ministro, cominciando da Gantz, l'ex capo di stato maggiore considerato il più pericoloso avversario di Benyamin Netanyahu. Dopo laboriose trattative cominciate il 20 febbraio, la notte del 21 febbraio è stata raggiunta l'intesa tra le due formazioni che, in base a recenti sondaggi, unite potrebbero contare su 30/32 seggi, un quorum di assoluta sfida al Likud del premier Netanyahu. Anche se a decidere il destino del nuovo governo, saranno tuttavia le coalizioni con altre forze. In un comunicato congiunto, Gantz e Lapid hanno sottolineato che la loro scelta «è stata motivata da profonda responsabilità nazionale». «Il nuovo partito» - hanno aggiunto, «porterà avanti un quadro di sicurezza... in modo da riunire il popolo e sanare le divisioni all'interno della società israeliana». Il ticket elettorale ha visto l'adesione, importante, dell'ex capo di stato maggiore Gabi Ashkenazi e, inoltre, può contare come numero tre della formazione, Moshè Yaalon ex ministro della difesa del governo Netanyahu.