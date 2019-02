Così Trump ha dichiarato guerra a chi indaga su di lui

L'ARMA SOCIAL DELLA CACCIA ALLE STREGHE

Il passo successivo di Trump, sempre più nel pallone, fu quello di iniziare una campagna mediatica fortissima, contraddittoria e purtroppo efficace, per diffamare pubblicamente Mueller, minacciando anche di licenziarlo (cosa che se avesse fatto, avrebbe marcato l’inizio della fine della sua carriera di presidente): fece di tutto per far perdere credibilità alle indagini, attaccando frontalmente l’imparzialità di Mueller. Il tutto può essere riassunto in quel «witch hunt», caccia alle streghe, di cui il tycoon scrive tutti i giorni su Twitter. Nel frattempo, arrivò la notizia che Michael Cohen, avvocato e braccio destro del presidente, aveva deciso di raccontare tutto ciò che sapeva: disse che Trump gli ordinò di pagare le donne con cui aveva avuto dei rapporti sessuali, e che partecipò alle trattative con il governo russo per costruire una Trump Tower a Mosca. Come reagì il presidente? Minacciò apertamente l’ex avvocato, consigliando al Fbi di aprire un’indagine sugli affari di suo suocero. Un’altra mossa mafiosa, intimidatoria e generalmente molto poco consona al ruolo di presidente degli Stati Uniti.

L'ULTIMA CARTA DI TRUMP È WILLIAM BARR

Trump è ormai agli sgoccioli: non sa più cosa fare per fermare questa enorme indagine, che ormai va avanti da due anni. Così si arriva all’inchiesta del New York Times: il presidente ha scelto Michael Whitaker come procuratore generale ad interim chiedendogli di mettere Geoffrey Berman a capo delle indagini. La sua ultima possibilità di mettere i bastoni tra le ruote a Mueller è proporre William Barr come procuratore generale: Barr aveva scritto, detto e ridetto che secondo lui il presidente in carica non poteva essere accusato di ostruzione alla giustizia e che aveva più poteri di Superman. La domanda da farsi è semplice: perché tutti questi tentativi di frenare le indagini se non ha nulla da nascondere? La risposta, per ora, ce l’ha solo Mueller, e si attende il suo resoconto come quando da bambini si aspettava Babbo Natale.