Cosa prevede l'accordo tra Francia e Germania sul bilancio dell'Eurozona

Secondo Reuters che ha visionato l'ultima versione del documento, e calcolando che lo strumento è destinato a far parte del bilancio europeo, prima del 2021 sicuramente non entrerà in funzione. Questo, sempre stando al ragionamento dell'agenzia, significa che il dibattito sulla sua capacità - la Francia avrebbe sempre voluto una maggiore potenza di fuoco rispetto alla refrattaria Germania - è demandato alle negoziazioni tra Stati membri, che finora non sembravano per nulla intenzionati ad aprire i cordoni nella Borsa nemmeno per rimpiazzare i contributi venuti a mancare con la Brexit. Dal punto di vista legale, gli atti che regolano il funzionamento del meccanismo sarebbero almeno due: un atto di diritto comunitario che dovrebbe mettere nero su bianco le priorità da finanziarie, più un altro firmato a livello di capi e di stato e di governo, quindi intergovernativo. Non è chiaro questo assetto cosa comporti. Di certo c'è che i Paesi Ue sono chiamati a presentare le loro proposte all'esecutivo Ue: programmi di riforma appaiati ai progetti che vorrebbero vedere finanziati. E non è un caso che la riforma dei fondi regionali Ue vada esattamente nella stessa direzione. E infatti, proprio facendo riferimento ai fondi regionali, il documento visionato dall'agenzia spiega che rispetto ai fondi di coesione e strutturale, «la finestra per la programmazione e l'attuazione sarà più corta, permettendo maggiore flessibilità». «Finanziando progetti di investimento o programmi di investimenti pubblici nei settori politici identificati nel semestre europeo e preferibilmente collegati a queste riforme, la crescita potenziale, la competitività e la convergenza potrebbero aumentare, specialmente nei Paesi "divergenti" «che presentano linee di crescita divergenti rispetto ai Paesi Ue, ndr)».