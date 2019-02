Le elezioni in Nigeria cominciano col terrorismo

Urne aperte dalle 8 del mattino, attacchi terroristici e grande incertezza sul futuro del Paese. La Nigeria, la più ricca economia africana, vota per le elezioni presidenziali e lo fa in un clima di tensione e violenze che rischia di indirizzare pesantemente l'esito delle consultazioni. Nella mattina delle elezioni, infatti, Boko Haram ha attaccato Maiduguri, la capitale dello Stato del Borno nel Nord Est del Paese. Secondo il quotidiano britannico Guardian sono state sentite esplosioni e centinaia di persone si sono messe in fuga. La polizia ha prima negato l'attacco, poi ha ammesso l'atto terroristico, che avrebbe provocato la morte di un soldato e il ferimento di altri quattro. A confermare l'attacco è stata la polizia del Borno, che ha raccontato come i Boko Haram abbiano «cercato di infiltrarsi» a Maiduguri con colpi di artiglieria probabilmente per bloccare le operazioni di voto e «alcuni razzi hanno raggiunto postazioni sensibili». I terroristi poi si sono ritirati, ha riferito la polizia sostenendo che per l'attacco con razzi non ci sono state vittime. Il morto e i quattro feriti sono stati segnalati però da fonti della sicurezza. Giovedì 21 febbraio almeno 59 persone erano morte in un tentato attacco nel villaggio di Danjibga nel Nord Ovest, respinto da forze paramilitari.

FILE LUNGHE E RITARDI ALLE URNE

Regna il caos intanto alle urne, con la chiusura dei seggi prevista per le 14 ritardata dalle lunghe file di elettori che hanno finito per rallentare l'inizio dello scrutinio in alcune parti del Paese. La tornata doveva svolgersi sabato 16 febbraio ma era stata rinviata di una settimana a causa dei problemi con l'allestimento dei seggi, il maltempo, le controversie sulle registrazioni dei candidati e i sospetti di sabotaggio. Gli elettori nigeriani sono più di 84 milioni, a fronte di una popolazione di oltre 190 milioni. Il favorito fra i 73 candidati è il 76enne presidente uscente Muhammadu Buhari che cerca un secondo mandato quadriennale. Il suo principale rivale è l'ex vicepresidente, il 72enne Atiku Abubakar. Ancora nessuna indicazione ufficiale su quando avverrà l'annuncio dei risultati, che in genere sono resi noti entro le 48 ore seguenti all'inizio dello scrutinio. A vincere già in questo primo turno sarà il candidato che raccoglierà almeno il 25% dei voti in due terzi dei 36 Stati federali in cui si articola la Nigeria. La sfida fra i due candidati principali viene descritta come un testa a testa in cui é troppo difficile prevedere chi vincerà.