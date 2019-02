Alcuni venezuelani in fuga uccisi al confine tra Venezuela e Brasile

MADURO: «SÌ AD ASSISTENZA UMANITARIA LEGALE DALL'UE»

Maduro ha affermato di essere pronto ad accettare una forma di «assistenza umanitaria legale» proveniente dall'Unione europea, nonostante le «molte differenze» di vedute con l'Ue. «Possiamo dare una lista completa di alimenti e medicine che ci stanno bloccando», ha aggiunto il leader chavista parlando davanti a una folla di simpatizzanti riuniti a Caracas. «Tutto quello che riceveremo lo pagheremo, perché non siamo mendicanti». Il presidente non fa nessun passo indietro e non accenna a volersi arrendere: «Sono più Maduro che mai, pronto a continuare a governare adesso e per molti anni ancora. Hanno fallito il colpo di stato e che cosa faranno adesso? Stiamo difendendo la frontiera della patria, la nostra integrità territoriale e il diritto di essere liberi, sovrani e indipendenti».

MOLTI MILITARI IN FUGA DAL VENEZUELA

Ci sono testimonianze anche di diversi militari che, dopo aver disertato, hanno attraversato la frontiera con la Colombia per appoggiare e unirsi a Guaidò. Che sui social conferma: «Diversi membri della Guardia Nazionale in servizio sul ponte internazionale Simón Bolívar, tra Venezuela e Colombia, hanno deciso di unirsi a quelli di noi che stanno salvando la democrazia». I soldati «che decidono di unirsi alla nostra lotta non sono disertori, hanno solo deciso di schierarsi con il popolo e la Costituzione», ha aggiuto Guaidò.

I MOTIVI UFFICIALI DELLA CHIUSURA DEI CONFINI

Delcy Rodriguez, vicepresidente venezuelano, ha comunicato che la disposizione del governo per la chiusura temporanea di tre incroci nello Stato di Tachira è stata presa a causa delle «minacce gravi e illegali» contro la pace e la sovranità del Venezuela da parte del governo della Colombia. La zona presidiata e chiusa è quella dove i sostenitori del leader Guaidò stanno lavorando nel tentativo di consegnare diverse tonnellate di cibo e medicinali trasportate in aereo in Colombia dall'America.