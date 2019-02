La mappa europea dei foreign fighter dell'Isis

Sono i più monitorati tra i jihadisti sparsi nel mondo. I servizi segreti ne conoscono nella maggioranza dei casi nome, cognome e profili, e sanno anche dove si trovano. Le stesse intelligence ed esperti di terrorismo, negli ultimi rapporti sui foreign fighter dalla liberazione di Raqqa e Mosul dall'Isis, hanno evidenziato come il pericolo maggiore venga dai «lupi solitari» sparsi per l'Europa e che spesso si radicalizzano da soli. O dalle migliaia di combattenti di ritorno che si sono sparpagliati riuscendo a superare in clandestinità le frontiere irachene e siriane, e chissà poi in quali Stati e gruppi hanno trovato rifugio. Gli stessi esperti avvisano come sia meglio, a questo punto, riprenderseli in carico come prigionieri (o nel caso di donne e minori sotto protezione), piuttosto che lasciarli dileguare.

LO SCARICABARILE DEI JIAHDISTI DELL'ISIS

La Francia, piuttosto che la Gran Bretagna o la Germania, ha iniziato a dare ascolto all'intelligence. Ma era inevitabile che, al dunque, nessun governo occidentale si volesse riprendere in carico i propri estremisti andati a combattere dal 2011 in Siria e in Iraq. Il pentolone è stato scoperchiato da Donald Trump, caduta l'ultima roccaforte di Baghuz dell'Isis, al solito con i suoi mali modi verso gli alleati, sebbene stavolta qualche ragione Trump ce l'abbia. Anche la località la dice lunga sullo scaricabarile dei catturati dell'Isis: Baghuz è nel lembo più orientale al confine con l'Iraq della provincia siriana di Deir Ez Zor. Lì, come in un sacco, alla caduta del sedicente Califfato, erano stati spinti a ripiegarsi i jihadisti e trasferiti gli sfollati che si erano consegnati all'esercito curdo-arabo (Sdf) e alle altre forze in campo.