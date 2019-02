Il viaggio d'affari del principe Bin Salman per comprarsi l'Asia

Due anni or sono il vecchio re saudita Salman volò a Pechino in uno dei rari viaggi all'estero, di lunga percorrenza per giunta. Poi il presidente cinese Xi Jinping ricambiò la visita a Riad. Infine questo febbraio è stato l'erede al trono Mohammad bin Salman, rilevati di fatto i poteri del regno, a raggiungere la Cina al culmine del suo tour nell'Asia centrale. Dal 2017 le relazioni politiche ed economiche tra l'Arabia Saudita e la Cina si sono sempre più rafforzate, perché le ambizioni cinesi per la Nuova via della seta e quelle di Mbs (come si fa chiamare a Riad il principe) per il piano Vision 2030 si incontrano nel Mar Rosso. In attesa dei cantieri per le strutture e le infrastrutture nella zona economica speciale tra l'Egitto e la Giordania, che MbS vuol trasformare nella Sharm el Sheik saudita, la Cina ha avviato la cooperazione economica con l'Arabia Saudita in campo energetico e aerospaziale, anche militare.

PETRODOLLARI E TERRORISMO ISLAMICO

Flirt interessante, ma pericoloso. Se da una parte il fu Celeste impero è il primo fornitore di beni per l'Arabia Saudita – e suo massiccio importatore di petrolio – dall'altra è uno storico e stretto alleato dell'Iran, da quasi mezzo secolo la bestia nera dei sauditi e più che mai di MbS. Un altro ginepraio sono i lunghi trascorsi con il terrorismo islamico della monarchia wahabita (il ramo più conservatore dell'Islam), casa madre della famiglia Bin Laden: la settimana di MbS tra Pakistan, India e Cina, concepita soprattutto per imbastire rapporti di affari, ha seminato inevitabilmente zizzania tra le tre potenze regionali, rivali tra loro e contagiate dal radicalismo religioso. In Pakistan, dove fu catturato e ucciso Osama bin Laden, sua maestà in pectore MbS è atterrato in pompa magna per la sua prima visita di Stato e si è aggiudicato 10 miliardi di investimenti nel complesso petrolchimico di Gwadar, porto del Belucistan al confine con l'Iran e Afghanistan, snodo chiave della nuova via della Seta cinese.