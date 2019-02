Laburisti pronti a chiedere un secondo referendum sulla Brexit

Il leader del Labour Jeremy Corbyn ha deciso di sostenere tre emendamenti volti ad allontanare il rischio di una Brexit no deal nel caso in cui la premier Theresa May non riuscisse a far passare un suo accordo con l'Ue sul divorzio. Uno degli emendamenti in questione - al voto ai Comuni mercoledì 27 febbraio - apre la strada, in caso di stallo protratto, alla convocazione di un secondo referendum sulla Brexit. Ad anticipare la decisione è stato lo stesso Corbyn, parlando ai deputati del gruppo laburista e accusando la premier Tory di «perdere sconsideratamente tempo» per cercare di imporre un aut aut dell'ultimo minuto fra la sua linea e «un disastroso no deal». La mossa di Corbyn, da sempre contrario a una seconda consultazione, è tesa a fermare la fuga di deputati dal Labour. Nella speranza che, in parlamento, continui a non esserci una maggioranza favorevole al People's Vote.