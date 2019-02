L'Onu lancia l'allarme sull'aumento globale del razzismo

Già a fine 2016, il comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva registrato un aumento del razzismo e la xenofobia in tutto il mondo, secondo i dati raccolti dai delegati e la testimonianza di esperti indipendenti. All'epoca Anastasia Crickley, presidente della commissione per l'eliminazione della discriminazione razziale aveva detto: «Viviamo ancora in un mondo in cui assistiamo a politici e leader che usano la retorica odiosa e dividente per dividere invece le società unite». E ancora: «Questa rinascita è stata visibile nel discorso pubblico, nei media e nella retorica politica, hanno riferito i delegati, e in particolare contro migranti, rifugiati, persone di discendenza africana e altri». Di fronte al dilagare di quello che viene globalmente definito hate speech e di un discorso pubblico che incita alla violenza, il relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, Mutuma Ruteere, aveva raccomandato di adottare una legislazione contro il razzismo e di aggiornare le norme esistenti, ma la sua raccomandazione era stata respunta sia dai degli Stati Uniti che da quelli dell'Unione europea, favorevoli ad approcci meno severi. E tuttavia tre anni più tardi la discriminazione razziale, a sentire Guterres, è ancora un'emergenza. E anche in Italia come testimoniato dagli ultimi episodi di razzismo (sopra la mappa di quelli denunciati e riportati dalla stampa compilata dal collega Luigi Mastrodonato) la cultura xenofoba è in crescita. Una mamma adottiva di un ragazzo del Senegal ha sostenuto che essa sia sostenuta da una certa propaganda politica e ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Salvini di prenderne le distanze, lui però ha evocato il «bisogno di sicurezza degli italiani».