Perché la Brexit può essere rinviata anche fino al 2021

Intanto la premier britannica il 24 febbraio ha escluso che il parlamento inglese voti prima del 12 marzo. Il 27 febbraio i deputati si ritroveranno a Westminster per presentare gli ennesimi emendamenti al piano. La May ha ribadito che il divorzio entro il 29 marzo è«alla

nostra portata». Ma come si diceva, secondo il Guardian, ai vertici e nei corridoi di Bruxelles si sta accarezzando una nuova idea per uscire dall'impasse: prorogare la scadenza al 2021. Un rinvio lungo, spiega il quotidiano, permetterebbe di discutere e sciogliere con calma i nodi che la fretta sta solo ingarbugliando, evitando una nuova bocciatura a breve da parte del parlamento britannico. E consentirebbe anche di coprire l'estensione temporale del budget comunitario, semplificando anche la parte finanziaria della Brexit. Il team di negoziatori della May è atteso nella capitale belga il 26 febbraio. Dall'Irlanda in ogni caso viene riaffermata per l'ennesima volta l'importanza di mantenere la garanzia (backstop) sulla frontiera aperta con l'Irlanda del nord. «Il nostro governo non può accettare un compromesso su un tema così fondamentale come il processo di pace», ha avvertito il vice primo ministro irlandese Simon Coveney, accusando Downing Street di voler modificare il backstop per «placare un gruppo all'interno del partito conservatore che sta insistendo per allontanare il primo ministro dalle sue politiche».