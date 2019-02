La figlia del portavoce di Putin lavora al parlamento europeo

Una tirocinante come tante che lavorano dentro al parlamento europeo, salvo che la 26 enne Yelizaveta Peskova, è la ricca e ammirata figlia di Dmitrij Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin per oltre vent'anni e nel suo lavoro a Bruxelles, rivelato dall'emittente Radio Free Europe, ha accesso a documenti dell'Unione europea. Il suo stage, secondo le informazioni raccolte da Rfe, è nell'ufficio del'eurodeputato dell'estrema destra francese Aymeric Chauprade, ex membro del Front National, ex consigliere di Marine Le Pen che ha fondato poi un suo movimento chiamato «I francesi liberi», dopo essere entrato in confitto con i fronti accusandoli di essere antisemiti. Il parlamentare, che oggi siede nel gruppo l'Europa della libertà e della democrazia diretta (Efdd) cioè il gruppo dei Cinque Stelle e di Nigel Farage, ha confermato spiegando via mail ai giornalisti che hanno fatto lo scoop che anche se è figlia di una «una personalità importante nella Federazione Russa», come studentessa «non ha meno diritti di altri giovani a fare uno stage come parte dei suoi studi». Rfe fa notare che Chauprade è membro «sia della commissione per gli affari esteri del parlamento europeo che della sottocommissione per la sicurezza e la difesa e fa parte della delegazione della commissione parlamentare UE-Russia». Inoltre «è stato uno degli osservatori internazionali del referendum organizzato a Mosca in Crimea dopo l'acquisizione militare russa della penisola ucraina nel marzo 2014».