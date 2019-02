Si è dimesso il ministro degli Esteri iraniano Zarif

ZARIF NEL MIRINO DEGLI ULTRACONSERVATORI

L'annuncio delle dimissioni, anticipato dallo stesso Zarif su Instagram, è stato confermato dal portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi, attraverso l'agenzia di stampa ufficiale Irna. Sul post sul social, Zarif - 59 anni, studi negli Usa, ex ambasciatore dell'Iran all'Onu - si è limitato a chiedere «scusa per non poter continuare a servire e per tutte le mancanze e le imperfezioni» commesse durante il suo mandato. Di recente Rohani - e con lui Zarif - è finito nel mirino degli ultraconservatori per la difficile situazione economica e le conseguenze del ritiro americano dall'accordo sul nucleare. Mentre l'Europa, stando allo stesso ministro degli Esteri, «non ha fatto abbastanza» per salvare l'accordo dopo la decisione di Trump, né è stata in grado di prendere decisioni per superare le sanzioni americane.

LE FRIZIONI SULLE NORME ANTI-RICICLAGGIO

Sul fronte interno, Zarif si era esposto il 24 febbraio a favore dell'approvazione di due leggi che puntano a mettere in regola Teheran con le norme anti-riciclaggio per combattere il finanziamento al terrorismo e il crimine organizzato transnazionale. Ma lo schieramento conservatore teme che queste norme possano mettere a repentaglio il sostegno iraniano a diverse milizie all'estero, prime fra tutte quelle di Hezbollah in Libano. Anche la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha criticato l'insistenza di esponenti governativi - pur senza citare direttamente Zarif - per l'approvazione di queste norme anti-riciclaggio. L'agenzia semi-ufficiale Fars riferisce tuttavia che non è chiaro se Rohani accetterà le dimissioni di Zarif, il suo ministro «preferito».