Il mistero della balena spiaggiata in Amazzonia non è nella foresta

Poche righe perché stavolta la notizia non è che sia propriamente falsa, ma vorrei condividere con voi alcune considerazioni. Se cerco online la storia della balena spiaggiata in Amazzonia trovo titoli come quello de Il Giornale edizione online: «Il mistero della balena spiaggiata nel cuore della foresta amazzonica». Il cuore della Foresta amazzonica per definizione è un luogo situato al centro della stessa, ed è ovvio che ci si domandi come questa balena sia potuta arrivare fino lì. Ma in realtà il mistero che gli scienziati stanno cercando di risolvere non è affatto quello. La balena non è stata trovata «nel cuore della foresta», ma come riportano coloro che l'hanno trovata:

The sea creature, which is roughly 26 feet long, was found dead about 50 feet from the shore of Araruna Beach, the Brazilian nonprofit Bicho D’água Institute says.