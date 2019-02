Il cardinale Pell è stato condannato per abusi sessuali su minori

La condanna di Pell è arrivata proprio al termine di un summit di quattro giorni sugli abusi sessuali, voluto proprio da Papa Bergoglio per chiedere in qualche modo perdono alle vittime, fare un gesto di trasparenza sul più atroce degli scandali che ha travolto la Chiesa a livello mondiale e soprattutto cercare di porre nuove norme per arginare e punire i pedofili. «Nessun abuso deve mai essere coperto, così come era abitudine nel passato, e sottovalutato, in quanto la copertura degli abusi favorisce il dilagare del male e aggiunge un ulteriore livello di scandalo», aveva detto il pontefice in occasione del vertice. E per questo, secondo Francesco, è necessario «in particolare sviluppare un nuovo approccio efficace per la prevenzione in tutte le istituzioni e gli ambienti delle attività ecclesiali». Il cardinale Pell è suo malgrado il simbolo di queste parole, ma forse solo il caso più eclatante che non poteva essere più celato dalle mura della Santa Sede.