Cosa sappiamo del raid compiuto dall'India in Pakistan

L'India ha lanciato un raid aereo in Kashmir, nel territorio controllato dal Pakistan, in risposta all'attentato suicida del 14 febbraio rivendicato dai jihadisti di Jaish-e-Mohammad e costato la vita a 46 soldati di New Delhi. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri indiano Vijay Gokhale, secondo il quale i bombardamenti avrebbero colpito solo i militanti del gruppo armato e non ci sarebbero vittime civili. Il ministro Gokhale ha detto anche che «300 terroristi» sono stati uccisi a Balakot, località della provincia pakistana di Khyber Pakhtunkhwa. Un'informazione che non è possibile verificare in maniera indipendente.

L'INDIA ACCUSA IL PAKISTAN DI CONNIVENZA

L'India accusa il Pakistan di connivenza con Jaish-e-Mohammad e sostiene che Islamabad abbia svolto un ruolo anche nell'attacco del 14 febbraio, circostanza negata dalle autorità pakistane. Di sicuro c'è che il raid è il primo attacco lanciato oltre la linea di confine che divide il Kashmir amministrato dall'India dal Kashmir amministrato dal Pakistan, dopo la guerra che i due Paesi hanno combattuto nel 1971. Per tutta risposta Islamabad ha fatto alzare in volo i suoi caccia e ha accusato New Delhi di aver violato la sua sovranità. Per il governo indiano, tuttavia, l’attacco si è reso necessario per «evitare nuovi attentati», tenuto conto del fatto che il campo d'addestramento colpito sarebbe stato in grado di preparare alla guerriglia «centinaia di nuovi jihadisti».

SECONDO ISLAMABAD L'ATTACCO SAREBBE STATO DEL TUTTO INEFFICACE

Il portavoce dell'esercito pakistano, generale Asif Ghafoor, ha detto che i jet indiani «si sono introdotti nel nostro spazio aereo attraverso il settore di Muzaffarabad», ma che «temendo la risposta della nostra aviazione hanno agito in fretta e senza alcuna precisione, per poi ripiegare verso l’India». Il raid, quindi, sarebbe stato del tutto inefficace e non risulterebbero vittime.