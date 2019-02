Dietro le quinte del nuovo incontro tra Kim Jong-un e Trump

GLI UOMINI DEL DISGELO: DA PARK CHOL A BIEGUN

Ora le trattative sono state affidate a una serie di figure chiave. Tra queste c’è il capo negoziatore del regime nordcoreano, l’ex generale 74enne Kim Yong-chol, braccio destro di Kim Jong-un, ex membro di spicco dei servizi segreti militari e capo delegazione alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud, dove è iniziato il disgelo diplomatico. È stato lui a consegnare una lettera a Trump da parte di Kim Jong-un. Centrale anche il ruolo di Park Chol, vice presidente della Commissione Coreana per la Pace nell’Asia-Pacifico, che mantiene i rapporti con Seul. Per gli Usa il terreno è stato preparato dal segretario di Stato Mike Pompeo (ex numero uno della Cia), primo ad arrivare ad Hanoi. Alla vigilia del vertice ha mostrato ottimismo, ma anche cautela («potrebbe servire un altro incontro»), dicendo di non avere fretta. D’accordo un altro uomo-chiave come Stephen Biegun, inviato statunitense per la questione nord-coreana, che in un recente intervento alla Stanford University di Palo Alto, in California, ha detto: «Con il completamento della denuclearizzazione, siamo pronti a esplorare con la Corea del Nord e con molti altri Paesi il modo migliore per mobilitare investimenti, migliorare le infrastrutture e innalzare la sicurezza alimentare».