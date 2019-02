Theresa May ha aperto al rinvio della Brexit

LE RASSICURAZIONI SUI PROGRESSI NEI NEGOZIATI

May ha anche parlato di «buoni progressi» nei colloqui con Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, rassicurando sul fatto che la contestata clausola vincolante di salvaguardia del confine aperto in Irlanda, il cosiddetto backstop, «non può durare indefinitamente». Le discussioni proseguono, anche su possibili «soluzioni alternative», ha insistito May, facendo riferimento anche agli incontri previsti in settimana a Bruxelles fra suoi ministri e il negoziatore Ue Michel Barnier. Faremo il punto finale «sui progressi» prima del prossimo «voto significativo» del Parlamento confermato per il 12 marzo, ha aggiunto, impegnandosi a «lavorare duro» per portare a casa ciò che «questa Camera chiede per poter approvare un accordo, come noi sappiamo e l'Ue lo sa». May ha infine promesso di mettere ai voti ai Comuni un impegno a garantire dopo la Brexit la tutela dei diritti dei lavoratori ai livelli attuali.