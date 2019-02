Dove possono portare le nuove tensioni tra India e Pakistan

Di qui, la prima guerra indo-pachistana del 1949 scatenata da Islamabad, poi quella del 1965 e infine quella del 1999, tutte sostanzialmente vinte – come la guerra tra i due Paesi in Bangladesh - dall’India. Con la guerra del 1949 il Pakistan, sconfitto, riuscì però a garantirsi la sovranità su una parte minoritaria – e marginale - del territorio del Kashmir, quella appunto ora bombardata dai Mirage 2000 indiani. Dunque, il vulnus del Kashmir è fondante per lo spirito nazionale del Pakistan e ha conseguenze enormi, tanto che –lo si dimentica sempre negli Usa e in Occidente- è alla base del continuo e sotterraneo appoggio delle Forze Armate del Pakistan e dell’Isi (il Servizio segreto pachistano) ai talebani afgani (prima e dopo il 2001 addirittura anche ad al Qaida). Appoggio determinante per la sostanziale sconfitta della pacificazione dell’Afghanistan dal 2001 a oggi.

GLI INTRECCI CON LA QUESTIONE AFGANA

La Dottrina della sicurezza nazionale del Pakistan infatti, proprio a causa del Kashmir, ritiene inevitabile un nuovo scontro bellico con l’India e in questo contesto valuta che l’Afghanistan, che confina a Nord appunto con la regione contesa, sia un indispensabile “retroterra strategico”. Da qui l’appoggio ininterrotto fornito da Islamabad ai gruppi terroristici del Kashmir anche di Al Qaeda, come Jaish-e-Mohammed (che Islamabad si rifiuta di considerare “terrorista” e che appoggia) tanto che fortissimo fu l’impegno personale in questo senso dell’ex presidente pachistano Parwez Musharraf che scatenò la guerra con l’India del 1999. Appoggio reiterato a favore dei talebani, all’interno di una strategia – addirittura di una Dottrina della sicurezza nazionale - pachistana che punta a mantenere il controllo sul retroterra strategico afghano, che il Pakistan vuole instabile e comunque mai, mai pacificato sotto le insegne di un Occidente che da decenni ha pienamente recuperato l’alleanza con l’India (sino al 1989 invece allineata con l’Urss).

LE COLPE DEGLI STATI UNITI

Purtroppo, nessun presidente statunitense – men che meno l’Onu e la Nato - si è mai reso conto che dopo la fine della Guerra fredda (nella quale il Pakistan sostituì l’Iran, dopo la Rivoluzione islamica del 1979, nel ruolo centrale di bastione asiatico anti-sovietico degli Usa), se si voleva – e si doveva - normalizzare l’Afghanistan era ed è indispensabile risolvere il contenzioso indo-pachistano sul Kashmir. E il Kashmir continua a bruciare.