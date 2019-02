La testimonianza di Cohen contro Trump al Congresso Usa

«Io so chi è Donald Trump. È un razzista, un truffatore, un imbroglione»: è uno dei passaggi dell'intervento con cui l'ex legale apre la sua testimonianza davanti ai membri della Commissione vigilanza della Camera del Congresso americano, testo anticipato dal New York Times. Cohen ha confermato che Donald Trump gli chiese di pagare l'ex pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio e al Congresso ha mostrato la copia di un bonifico di 130 mila dollari versati alla donna e la copia di una assegno da 35 mila dollari firmato da Trump a titolo di rimborso e datato 1 agosto 2017, quando era già presidente. In tutti gli assegni durante l'anno furono 11, ha spiegato: «Mi chiese anche di mentire a sua moglie. Mentire alla first lady è uno dei miei più grandi rammarichi. Non lo merita». Trump gonfiò il valore dei suoi asset per entrare nella prestigioso club dei miliardari presenti nella classifica di Forbes ma poi li rivide al ribasso per ridurre le tasse sui suoi immobili.

LA REPLICA DI TRUMP

«Michael Cohen era uno dei molti avvocati che mi ha rappresentato (sfortunatamente). Aveva anche altri clienti. È appena stato radiato (dall'albo degli avvocati) dalla Corte suprema per falso e frode. Ha fatto brutte cose non legate a Trump. Sta mentendo per ridurre la sua condanna in carcere»: il tweet è stata la prima reazione di Trump alla testimonianza del suo ex legale.