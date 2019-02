Perché per me Bernie Sanders ha già vinto

TRUMP NON HA ACCONTENTATO LA CLASSE MEDIA

Ma, a parte Trump e i suoi problemi legali e non, qualche buona notizia c’è: stanno presentandosi i primi candidati democratici per le elezioni del 2020. Per ora sono 14: molte le donne, qualche gay, qualche nero, ma tutti allineati con la politica intrapresa da Bernie Sanders nel 2016. Il Partito democratico, come quello repubblicano dopo George Bush (leggi, Dick Cheney) sono diventati molto più polarizzati negli ultimi 15 anni. Eppure, la maggior parte degli americani vorrebbe ancora spendere meno soldi per l’assistenza medica - secondo un sondaggio dell’agenzia Gallup, il 79% dei cittadini è scontento dei costi - e per l’università; vorrebbe poter guadagnare di più e avere servizi che funzionano. In fondo, Trump, che ha promesso alla classe media supporto, lavoro e tante altre cose belle, non è riuscito a fare molto in proposito, se non creare una legge fiscale per accontentare i multimiliardari. Ci sono ancora tanti americani non legati a un partito, ma attenti a quello che i candidati possono fare per loro.