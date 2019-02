Il meeting tra Trump e Kim ad Hanoi del 27 febbraio

CENA TRA SOLI UOMINI AD HANOI

"Social dinner" di soli uomini al Metropole a chiudere la prima giornata di summit, mentre la nota femminile è demandata alle due interpreti, almeno in base alle immagini trasmesse all'inizio della cena. Con il tycoon ci sono il segretario di Stato Mike Pompeo e il chief of staff reggente Mick Mulvaney, ma non il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, un "falco" finito nel mirino di Pyongyang per il suo richiamo alla denuclearizzazione del Nord sul modello libico. Kim è accompagnato dal "braccio destro" Kim Yong Chol, ex generale ed ex numero uno dei servizi segreti militari, e dal ministro degli Esteri Ri Yong Ho che ha riempito l'unica casella incerta, almeno fino al pomeriggio, che ha lasciato ipotizzare la partecipazione di Kim Yo Jong, l'inseparabile e onnipresente sorella minore del leader. Il faccia a faccia tra leader di 20 minuti e la cena limitata ai collaboratori più stretti puntavano a creare un clima cordiale e favorevole al fine di poter affrontare i temi più delicati. Domani si saprà se le due ore vis-a-vis tra Trump e Kim saranno state sufficienti per far avanzare i negoziati sui doossier pesanti: dalla denuclearizzazione ai rapporti bilaterali e alla pace duratura.

DICHIARAZIONE DI FINE GUERRA? VEDREMO

Il progresso «più grande» nelle relazioni Usa-Corea del Nord è stata la «nostra relazione». Il presidente americano si è spinto anche oltre definendo il loro rapporto come «una relazione speciale». Trump ha risposto con un «vedremo» alla domanda, nelle prime battute aperte ai media con il leader nordcoreano Kim Jong-un, se ci sarà la «dichiarazione di fine guerra» di Corea del 1950-53, di cui si è parlato nei giorni scorsi come ipotesi ventilata da Seul per la distensione dei rapporti bilaterali. Non ci sarebbero effetti legali, non essendo un trattato di pace, di sicuro un forte impatto simbolico.