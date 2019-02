Cosa succede dopo il voto della Camera contro Trump sul muro

IL DISSENSO NEL GOP E IL RICORSO DI 16 STATI

Se però anche il voto del Congresso non dovesse fermare Trump, ciò non significa che sarebbe privo di significato. Innanzitutto, da un punto di vista politico. Il dissenso repubblicano, alla Camera come il Senato, dimostra una volta di più che il presidente statunitense ha perso il controllo di una ferra pur minoritaria del Grand Old Party (Gop). Inoltre, sul piano legale, il "no" dei deputati dà ulteriormente fiato alla battaglia condotta fuori dal Congresso - precisamente, nel tribunale federale di San Francisco - contro la dichiarazione dell'emergenza nazionale per finanziare il muro. Sedici Stati Usa, tra cui i democratici California e New York, hanno presentato ricorso contro l'iniziativa del presidente-tycoon: «Contro la volontà del Congresso», si legge nel testo, «il presidente ha usato il pretesto di una crisi fabbricata per dichiarare un'emergenza nazionale».