Trump incontra Kim con l'ossessione del Nobel per la Pace

È stato lo stesso Trump a far sapere di aver ricevuto una lettera dal primo ministro giapponese Shinzo Abe, fotocopia di quella di cinque pagine inviata dal premier al Comitato per il Nobel, in cui viene menzionato il lavoro svolto da The Donald a partire dal vertice di Singapore del giugno 2018 con Kim. Il premier giapponese non ha confermato né smentito di avere mandato la candidatura, spiegando che le regole della fondazione norvegese non consentono di rivelare i nomi degli eventuali sostenitori e sponsor per almeno 50 anni. Ma, secondo indiscrezioni della stampa giapponese, la proposta a Oslo sarebbe stata fatta eccome, e a convincere Abe sarebbero state addirittura velate pressioni da parte della Casa Bianca. «Vuole vincere il premio disperatamente», ha detto Peter Kuznick, direttore del Nuclear Studies Institute all'American University al quotidiano Voice of America, «vedremo se riuscirà a sorprendere il mondo tirando fuori questo coniglio dal cappello».

L'ETERNO CONFRONTO CON OBAMA E L'INVIDIA DEL NOBEL

Certo, lo scopo principale del meeting in Vietnam per il presidente è quello di ottenere un successo diplomatico mai raggiunto in più di 70 anni di tensioni tra Washington e Pyongyang e di rivendere questo risultato all'opinione pubblica in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Ma se di contorno ci scappasse il prestigioso premio, per Trump sarebbe un motivo di vanto in più. Per non contare che, dopo più di due anni alla presidenza Usa, il magnate è ancora ossessionato dal confronto con Barack Obama. Il tycoon ha sempre cercato di smantellare il lavoro del suo predecessore alla Casa Bianca, o quanto meno di eguagliarlo nei traguardi raggiunti. Il Nobel per la Pace assegnato a Obama all'inizio del suo mandato rientra nella lista nera di Trump. Se è stato dato a lui quando ancora non aveva fatto niente, si chiede il presidente, perché non dovrebbero darlo a me che sto risolvendo la crisi nordcoreana?