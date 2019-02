Le cose da sapere sull'incriminazione di Netanyahu per corruzione

L'Avvocato Generale dello stato Avichai Mandelblit ha stabilito di incriminare il premier Benyamin Netanyahu per sospetta corruzione e frode in inchieste che lo coinvolgono. Al premier è data la facoltà di difendersi in un'audizione prima della decisione definitiva. Netanyahu ha annunciato una riposta pubblica in un discorso in tv alle 20 (ora locale). Proprio il 28 febbraio il suo partito il Likud ha fatto appello alla Corte Suprema per impedire che Mandelblit renda nota la decisione se incriminare o meno il premier. «Se facesse questo annuncio», ha detto il Likud secondo la Radio, «Mandelblit si arrenderebbe alle pressioni esercitate dai violenti della sinistra nell'intento di abbattere il governo di destra e di vincere le elezioni non passando attraverso le urne». La magistratura ha esercitato il suo dovere come previsto, non cedendo a ricatti politici.