L'incognita dell'incriminazione di Netanyahu sul voto in Israele

Bibi ha anticipato le elezioni alla primavera per evitare il peggio, ma potrebbe non bastare. Con l'incriminazione pendente e tanti, troppi nemici sulla strada, si addensano molte nubi sul premier israeliano Benjamin Netanyahu, in corsa per il quinto mandato consecutivo che lo renderebbe il primo ministro più longevo di Israele. Guai a dire mai con Bibi: è un animale politico nato per vincere, ma la sfida stavolta si fa dura. L'incriminazione per corruzione, frode e violazione di fiducia, «a orologeria» per le Legislative del 2019 sostiene il leader del Likud, per le tre inchieste che lo riguardano gli è piovuta sulla testa a 40 giorni esatti dal voto del 9 aprile. Uno dei nemici, suo ex amico, è stato di parola.

DA BRACCIO DESTRO A GIUDICE INQUISITORE

Il giudice Avichai Mandelblit, per tre anni segretario di gabinetto di Netanyahu prima di essere designato procuratore generale, aveva avvisato alla fine dell’anno di «lavorare con celerità» ai dossier per l'incriminazione. Fino all'ultimo, il Likud si è affannato a chiedere di rimandare la decisione, in extremis anche alla Corte suprema, per quanto in Israele la legge non obblighi i politici alle dimissioni sotto processo e Netanyahu non intenda mollare. Mandelblit ha ribadito di avere come unica stella polare l'indipendenza del potere giudiziario e in questo senso, pur comprendendo il brutto frangente per il Likud, per lui non c'era ragione di rimandare. Come dire che diversi elementi contro Netanyahu risultavano appurati dalla polizia e dagli inquirenti sul Caso 4000, 1000 e 2000: i tre fascicoli sui presunti favori del premier ai tycoon dei media amici e sui presunti regali da lui ricevuti.