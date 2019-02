Perché le tensioni India Pakistan inguaiano la strategia di Trump

UN MESSAGGIO DIRETTO A WASHINGTON

In Afghanistan si profila la fine della guerra più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti nella loro storia, un impegno militare e politico lungo oltre diciassette anni che ha drenato dalle casse dello Stato più di un trilione di dollari. Dal negoziato in corso coi talebani è spuntato a gennaio un piano che, in cambio del ritiro dei 14 mila soldati Usa, fa intascare la promessa da parte degli islamisti di non permettere che l’Afghanistan diventi di nuovo un santuario del terrorismo. Uno schema che necessita però della garanzia esterna del Pakistan, che dei talebani è da sempre il grande manovratore. Liberando lo scorso autunno il co-fondatore del movimento, il mullah Baradar, chiamato ora a svolgere un ruolo di punta nel negoziato con gli Usa, Islamabad ha accettato di stare al gioco. Non può fare diversamente, d’altronde: in ballo ci sono oltre un miliardo di dollari in aiuti militari che Trump ha congelato all’inizio del 2018 per segnalare che la pazienza degli Usa è finita. Ma non sono pochi, in Pakistan, a essersi indispettiti per il ricatto di Washington, così come sono tanti, nel mondo di mezzo dove sguazzano generali e funzionari di intelligence, a continuare ad ammiccare a quell'ala dura dei talebani che presto potrebbe tornare al potere a Kabul. Slegare le briglie ad una sigla minore come Jaish-e-Mohammed, permettendole di colpire al cuore il nemico indiano, sarebbe il modo perfetto per segnalare al lamentoso alleato americano la propria insoddisfazione. E quale che sia la lettura che ne daranno gli esperti del Pentagono, è un focolaio che Washington non può sottovalutare perché coinvolge un Paese come l'India su cui l'America sta puntando tutte le sue carte in un'altra partita decisiva, quella contro Pechino.