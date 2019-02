Il piano del principe saudita Bin Salman per rifarsi l'immagine

Poco dopo il suo rientro in patria, Mohammed bin Salman ha voluto lanciare un altro segnale di ruolo in materia di modernizzazione del Paese e, nello specifico, di empowerment femminile: la nomina di una donna ad Ambasciatore dell’Arabia Saudita negli Stati Uniti con rango ministeriale. È la prima in assoluto e in una capitale di primaria importanza. Si tratta della principessa Reema bint Bandar bin Sultan al-Saud; laureata all’Università George Washington, è stata sempre impegnata nel superamento della condizione subordinata della donna. Sottosegretaria nella divisione femminile dell’Autorità generale dello sport, poi presidente della federazione per lo sport (uomini e donne), ha tenuto a sottolineare il suo costante impegno a favore della donna in quanto tale e non certo in un’ottica elitaria. Sia il primo che il secondo segnale rispecchiano l’evidente volontà di far archiviare l’orrenda vicenda Khashoggi e di ridare ossigeno al protagonismo interno e internazionale di Mohammed bin Salman, ma ritengo che ci vorranno tempo e credibili riscontri giudiziari per provocare un effettivo processo di dissolvenza di quell’ombra che continua a gravare sulla sua immagine.

AL SOVRANO IL RUOLO DI RAPPRESENTANZA CHE GLI SPETTA

Forse non è un caso che alla fine si sia deciso di far presiedere al re Salman la guida della delegazione saudita al vertice Unione Europea- Lega araba di Sharm el-Sheikh (Egitto). Penso infatti che sia stato valutato l’impatto che avrebbe avuto l’eventuale presenza di Mohammed bin Salman a capo dei sauditi in quel vertice in termini di rivitalizzazione a livello mediatico del fantasma del giornalista saudita barbaramente ucciso. Meglio dunque soprassedere un poco, lasciando al sovrano il ruolo di rappresentanza che gli spetta, almeno fin tanto che i suoi acciacchi glielo consentano. Soprassedere, ma riprendendo comunque l’iniziativa in materia di gestione degli interessi geopolitici del Paese – nella fattispecie in un’area del mondo meno appariscente agli occhi mediatici dell’Occidente - e aggiungendo nuovi tasselli al mosaico della modernizzazione del Paese che prosegue. Nel segno della Vision 2030 portata avanti rigorosamente dall’alto in basso. Per ora, almeno.