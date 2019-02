Le elezioni in Nigeria sotto la minaccia dei Boko Haram

Un africano su cinque è nigeriano, la Nigeria ha l'economia più importante ed è il maggiore produttore di petrolio e di gas (il secondo per giacimenti dopo la Libia) dell'Africa, e dalla Nigeria vengono anche tanti migranti che attraversano il Mediterraneo e che per il ministro dell'Interno Matteo Salvini fuggono “solo” per ragioni economiche. Anche per questo le elezioni nazionali del 23 e 24 febbraio avrebbero dovuto essere seguite con interesse, tanto più che il gigante africano è in sofferenza da alcuni anni a causa da un lato del terrorismo islamico e, dall'altro, visto il calo del prezzo del petrolio, della recessione. Eppure la conferma a presidente dell'ex generale Muhammadu Buhari, con il 56% dei voti e la maggioranza in 19 dei 36 Stati è passata in sordina. Come le notizie allarmanti che negli ultimi mesi sono giunte dal gigante africano.

LA RICONFERMA DEL PRESIDENTE BUHARI

L'avversario di Buhari, Atiku Abubakar, nonostante avesse fatto promesse roboanti non ha avuto molta presa sugli elettori, e rifiuta il risultato ottenuto (41%) denunciando malefatte. Ma, rispetto alle altre elezioni in Africa, anche le ultime Presidenziali nigeriane sono considerate un esempio di democrazia: Buhari, musulmano, già capo di Stato per un breve mandato negli Anni 80, era succeduto nel 2015 dopo diverse candidature andate a vuoto al cristiano Jonathan Goodluck, a sua volta presidente per un solo mandato. Abubakar ora accusa la Commissione elettorale di brogli e di aver spostato il voto di una settimana dal 16 febbraio a scopi tattici. Ma effettivamente il Nord della Nigeria vive una recrudescenza di attacchi dei Boko Haram che spinge migliaia di abitanti a fuggire all'estero.