I partiti del Nord chiedono di espellere Viktor Orban dal Ppe

Il 21 MARZO LA POSSIBILE ESPULSIONE DI FIDESZ

L'iniziativa mira a chiedere all'assemblea e al summit del Ppe, che si terrà il prossimo 21 marzo, di considerare se Fidesz possa o meno rimanere membro del Partito popolare europeo. In altre parole, si tratterebbe di una sorta di mozione di espulsione. «Nonostante questo dialogo costruttivo che abbiamo con Orban lui sta voltando le spalle al Ppe», ha precisato Anna Maria Corazza Bildt. «È ora che i leader del Ppe prendano una posizione pubblica». Ma sul comportamento da adottare verso Orban nel partito non c'è unità di vedute, con il rischio che il partito possa dividersi in due tronconi. Così come accadde a inizio settembre dello scorso anno, in occasione del voto in Plenaria al Parlamento europeo chiamato a esprimersi se appoggiare o meno l'avvio della procedura di sanzioni all'Ungheria per violazioni sullo stato di diritto. Il più grande gruppo dell'Eurocamera si divise in due e adottò la linea di votare in libertà. Il leader del gruppo Manfred Weber si trovò costretto a ricalibrare la linea di 'apertura', annunciando che «se da parte di Budapest non ci sarà la disponibilità a risolvere tutti i problemi, si farà scattare l'articolo 7.1» del Trattato sull'Unione europea. Ovvero le sanzioni. Oggi Weber fa campagna per diventare presidente della commissione europea, alternando prese di posizioni identitarie contro i migranti a appelli contro l'antisemitismo, quando proprio Orban ha avviato campagne antisemite contro il finanziere George Soros. Recentemente il leader ungherese ha anche accusato Jean Claude Juncker e la Commissione europea di essere animati dagli stessi ideali dell'unione sovietica.