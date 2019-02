Il summit in Vietnam tra Trump e Kim si è chiuso senza accordo

TRUMP: «HO DECISO DI NON FIRMARE»

A stretto giro il tycoon ha tenuto una propria conferenza stampa per spiegare come si sono interrotti i colloqui. «Abbiamo avuto un tempo molto produttivo, c'erano diverse opzioni ma questa volta abbiamo deciso che non era una buona cosa firmare una dichiarazione congiunta al summit», ha spiegato dicendo anche di aver «rifiutato la richiesta di togliere le sanzioni». In particolare il presidente ha spiegato che Kim si era detto disponibile a smantellare il sito nucleare di Yongbyon ma in cambio avrebbe chiesto di togliere «tutte le sanzioni», opzione rifiutata dallo stesso Trump che ha rilanciato la proposta di eliminare le sanzioni solo dopo una denuclearizzazione completa. Il tycoon ha poi aggiunto che comunque le «differenze sono state ridotte», ma Kim «ha una certa visione che non coincide con la nostra». Al momento, ha concluso Trump, non è stata affrontata l'ipotesi di un terzo summit tra i due, che anzi potrebbe avvenire molto in là nel tempo.

IL NODO DELLE SANZIONI

Nella sostanza, Kim voleva la rimozione di tutte le sanzioni contro impegni insufficienti. «Sostanzialmente», ha spiegato il presidente Usa, affaticato e con voce sottile, «volevano la cancellazione delle sanzioni nella loro totalità, ma noi non potevamo farlo». Per questo, non c'era che l'opzione di «andare via» dai colloqui senza un accordo in mano, dato che la formula suggerita «non era quella giusta». «Voglio togliere le pesanti sanzioni perché voglio che il Paese cresca, ma loro devono rinunciare a qualcosa in più» di quanto presentato. Il summit, tuttavia, non è stato privo di progressi, come per l'impegno di Kim a continuare la sospensione sui test nucleari e missilistici. La relazione con Kim, malgrado tutto, resta «forte». Il segretario di Stato Mike Pompeo è intervenuto diverse volte a sostegno di Trump, assicurando che «progressi reali sono stati fatti», malgrado non sia stato firmato alcun accordo.