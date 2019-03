Le proteste dei giovani algerini che non vogliono più Bouteflika

Il solido apparato di sicurezza smorza la portata delle proteste che, per la prima volta dalle Primavere arabe del 2011, si susseguono nella capitale e in diverse altre città dell'Algeria. E fuor di dubbio l'opposizione islamista e laica è in difficoltà a trovare un candidato unitario che possa minacciare il presidente Adbelaziz Bouteflika alle elezioni del prossimo 18 aprile: sta provando a far fronte comune, narrano le cronache politiche, ma senza successo, perché Bouteflika è un marchio di stabilità. In compenso l'annuncio dell'81enne, capo di Stato dell'Algeria dal 1999, di correre ancora, sebbene sia malato al punto di non apparire più e di non incontrare leader stranieri da anni, ha fatto eruttare una parte significativa e credibile della società civile.

IL MOVIMENTO MOUWATANA DI DJILALI

Tanti sono studenti, diverse università di stanno fermando, presidiate dalle forze dell'ordine. I cortei di migliaia di contestatori richiamati sui social network dal movimento che stavolta Soufiane Djilali, militante dell'opposizione dagli Anni 90, ha chiamato Mouwatana (Cittadinanza) non possono essere derubricati come il puntuale tentativo di un agitatore di far rumore sotto elezioni. Sì, Djilali, capo del partito Jil Jadid (Nuova generazione) fondato nel 2011 per cavalcare le rivolte, tenta a ogni tornata elettorale di emergere: ha bollato la quinta ricandidatura di Bouteflika come «catastrofica», un tentativo di «umiliare la gente». Ma non potrebbe fare altrimenti di fronte al 42% della popolazione algerina che ha meno di 25 anni e nella vita non ha visto altro che Bouteflika al potere. Per l'ultimo mandato in sedia a rotelle.