Il Pakistan ha spiegato che è pronto a rispondere militarmente all'India

IL PILOTA RILASCIATO CELEBRATO COME UN EROE INDIANO

Ad aver dato fuoco alle polveri tra i due Paesi è stato l'attentato suicida del 14 febbraio scorso, ad opera della sigla terroristica islamica "Guerrieri di Maometto" che ha ucciso 46 militari indiani. Per quell'attentato New Delhi ha accusato il vicino, con cui è in disputa da sempre, di connivenza. E ha risposto con un raid aereo in Kashmir che secondo il governo indiano avrebbe ucciso oltre 300 terroristi. Il 27 febbraio poi in un crescendo di tensioni, le forze militari pakistane hanno abbattuto due caccia indiani che avrebbero violato lo spazio aereo dello Stato a maggioranza musulmana e hanno catturato i due piloti tra cui il Comandante dell'Aeronautica indiana Abhinandan Varthaman. Il primo marzo Varthanam è stato consegnato all'Ambasciatore indiano a Islamabad, come gesto di pace da parte del Pakistan, per raggiungere poi il punto di frontiera di Attari, in Punjab, dove centinaia di persone si sono riunite per festeggiarlo come un eroe, con tamburi, canti, ghirlande di fiori. Varthanam è rientrato in territorio indiano alle 17.30 ora locale. I media indiani hanno seguito in tempo reale il viaggio del convoglio militare su cui Abhinandan viaggiava. L'escalation arriva quando la Repubblica indiana si prepara ad elezioni in cui i nazionalisti hindu di Narendra Modi cercano la riconferma ma ha colto il resto del mondo di sorpresa. Entrambi i due Paesi, India e Pakistan, sono due potenze nucleari.