La protesta dei gilet gialli del 2 marzo 2019

È l'atto numero 16 nella grande protesta che ormai da quattro mesi va in scena lungo le strade di Parigi e della Francia tutta. I gilet gialli tornano il 2 marzo in piazza a manifestare, dopo il weekend finito in scontri con la polizia del 14 febbraio e i due cortei del 23 febbraio. Il movimento però sembra più diviso sul futuro, con una parte che continua a guardare alla protesta e prepara proprio nel mese di marzo, una sorta di gran finale o di kermesse, con una tre giorni intera di manifestazione, mentre altre correnti interni guardano alla politica e pensano a una possibile lista da presentare alle elezioni europee. Intanto, mentre le istanze del movimento di piccoli produttori hanno ottenuto solo una risposta parziale, il presidente francese Emmanuel Macron è riuscito grazie al lancio del grande dibattito nazionale sulle riforme, un sistema di confronti civici che lo catapultano ogni settimana in una provincia differente a confrontarsi faccia a faccia con i cittadini, a recuperare i consensi in vista del voto, per lui cruciale, del 26 maggio. Ad oggi infatti le ricerche di opinione dicono che se si presentasse capolista regalerebbe a La Republique En Marche, il suo partito, la vittoria. Mentre dei gilet gialli non si è ancora capito se parteciperanno al voto e in che modo.