Colpi di artiglieria tra India e Pakistan nel Kashmir

IL PAKISTAN HA RILASCIATO IL PILOTA INDIANO CATTURATO

La storica tensione tra India e Pakistan è tornata a livelli di guardia dopo che il 26 febbraio New Delhi ha bombardato un campo di mujaheddin oltre il confine, scatenando la reazione di Islamabad, che il giorno seguente ha abbattuto due caccia indiani. Il primo marzo il Pakistan ha rilasciato, dopo 58 ore di prigionia, uno dei piloti indiani catturati, tenente colonnello Abhinandon Varthaman. Sul lato indiano della frontiera una folla esultante lo ha festeggiato. Subito prima del suo rilascio, il militare ha rilasciato una breve dichiarazione in Pakistan, dicendo: «Stavo cercando di trovare il mio bersaglio quando l'aeronautica pachistana mi ha abbattuto». Varthaman ha detto di essere atterrato col suo paracadute e con una pistola in mano, e di essere poi stato salvato da ufficiali pachistani, ai quali si è arreso.

ISLAMABAD: «RISPONDEREMO A OGNI AGGRESSIONE»

In questo contesto, il capo dell'esercito pachistano, generale Qamar Bajwa, ha avuto «comunicazioni telefoniche» con i capi militari di Usa, Regno Unito e Australia per discutere dell'attuale situazione con l'India, precisando che «il Pakistan risponderà sicuramente ad ogni aggressione esercitando la legittima difesa».