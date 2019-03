I poteri forti che spingono Biden verso le elezioni Usa del 2020

L'IMPOPOLARITÀ DEL RICORSO A GRANDI FINANZIATORI

A partire delle Presidenziali del 2016, il sostegno economico da parte di miliardari o grandi realtà aziendali non viene visto con particolare simpatia. Nel corso delle ultime primarie democratiche, il senatore socialista Bernie Sanders criticò più volte Hillary Clinton per gli aiuti da lei ottenuti da Wall Street. In campo repubblicano, Donald Trump attaccò ripetutamente l’ex governatore della Florida Jeb Bush per lo stesso motivo. In tal senso, con le primarie democratiche del 2020 alle porte, quasi tutti gli attuali candidati starebbero cercando il sostegno dei piccoli donatori, evitando al contrario il supporto (sempre più impopolare) fornito dai finanziatori di grosso calibro. Un elemento che manifesta il chiaro obiettivo di accattivarsi le simpatie dell’elettorato maggiormente vicino alla sinistra dem. Basti pensare che la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar ha dichiarato di aver raccolto 1 milione di dollari in piccole donazioni appena tre giorni dopo l’annuncio della propria candidatura.

YOUNG CONAWAY E BANK OF AMERICA TRA GLI SPONSOR DI BIDEN

Biden, dal canto suo, non sembra troppo a proprio agio con le micro-donazioni. Stando a quanto riporta il Center for Responsive Politics, quando si candidò alle primarie democratiche del 2008, l'allora senatore del Delaware raccolse 13 milioni di dollari, per lo più da donatori che versarono circa 2.300 dollari: il massimo che un singolo finanziatore avrebbe potuto dare a un candidato in quel momento. I suoi sponsor più importanti quell’anno erano soggetti che lavoravano, tra gli altri, presso lo studio legale del Delaware Young Conaway, la Bank of America e l’Adler Group, attivo nel real estate. In occasione della sua campagna per la rielezione al Senato nel 2002, raccolse invece fondi per oltre 4 milioni di dollari, laddove i piccoli finanziatori svolsero un ruolo pressappoco irrilevante. La galassia che – nel corso degli anni – ha dato maggior sostegno a Biden risulta principalmente costituita da studi legali, studi di lobbying e aziende legate al settore immobiliare.