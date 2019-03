Chi comanda il cartello di Sinaloa dopo la condanna del Chapo

LA RETE DI PROTEZIONE DI EL MAYO

Ma El Mayo sembra intoccabile. Sarebbe nascosto in un rifugio nella naturale fortezza delle montagne di Sinaloa e protetto dai suoi fedeli abitanti. Il segreto della sua latitanza sarebbe la discrezione, ma soprattutto la corruzione. Secondo alcune testimonianze emerse durante il processo, per la sua protezione El Mayo da anni paga enormi mazzette a funzionari di spicco della polizia e del governo messicano, compresi sempre secondo le testimonianze gli ultimi tre presidenti della Repubblica. E dal “Triangolo d’oro” muove i fili della più grande organizzazione criminale del mondo, che tutt’altro che morta, è capace di rigenerarsi come un’idra dai molteplici tentacoli. In una polemica ed esclusiva intervista che ha concesso nel 2010 alla rivista messicana Proceso, El Mayo ha dichiarato al giornalista Julio Scherer che gli creava panico il solo pensare che lo rinchiudessero in un carcere e, riguardo alle ragioni per le quali non fossero riusciti ancora a catturarlo, ha spiegato: «La montagna è la mia casa, la mia famiglia, la mia protezione, la mia terra, l’acqua che bevo; conosco ogni siepe, torrente, pietra, tutto»