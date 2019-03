Le cicatrici di Maidan nell'Ucraina che guarda alle elezioni 2019

Cinque anni fa si completava il regime change filo-occidentale in Ucraina. Le proteste cominciate nel novembre 2013 contro l’allora presidente Victor Yanukovich, colpevole di non aver voluto firmare l’Accordo di associazione con l’Unione Europea e voler riportare il baricentro di Kiev verso la Russia, sfociarono nel bagno di sangue di Maidan, nel fallimento del compromesso con l’opposizione, nella fuga del capo dello Stato e nell’insediamento di un governo guidato da Arseni Yatseniuk, colui che la vice segretaria di Stato americana Victoria Nuland già all’inizio della rivolta aveva identificato come «il nostro uomo». Tra marzo e aprile arrivarono poi la presa silenziosa della Crimea per mano russa, la guerra nel Donbass, e a maggio 2014 Petro Poroshenko, l’oligarca del cioccolato grande sponsor di Euromaidan, diventò presidente a furor di popolo. Un lustro più tardi è ora di fare il bilancio alla Bankova per il presidente che aveva annunciato di traghettare l’Ucraina in Europa, terminare il conflitto nel Sud-Est e rimettere in sesto un Paese finito allo sbando. Promesse mancate.

QUARANTA CANDIDATI E IL BALLOTTAGGIO ALL'ORIZZONTE

C’è poco da stupirsi quindi che in vista delle elezioni presidenziali di fine marzo (si vota il 31, il probabile se non sicuro ballottaggio è in calendario il 21 aprile) in testa ai sondaggi non ci sia Poroshenko e nemmeno qualcun altro della vecchia élite, ma un homo novus, guarda caso un comico un po’ populista, che vuole ribaltare l’Ucraina come non sono riusciti a fare gli eroi o pseudo tali di Euromaidan. Volodymir Zelensky, attore poco più che 40enne protagonista della fortuna serie televisiva lanciata nel 2015 Servitore del popolo, che narra le vicende di un professore di Storia eletto presidente ucraino con l’obbiettivo di debellare la corruzione. Se per vedere se la fiction diverrà realtà bisognerà aspettare ancora una manciata di settimane, è però anche adesso evidente quale sia la drammatica situazione nell’ex repubblica sovietica e quali siano i giochi dei poteri forti in una campagna elettorale che può essere definita altamente democratica per la presenza di una quarantina di candidati in campo, ma in realtà è sporca come tutte le precedenti, se non peggio.