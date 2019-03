Cosa propone la lettera di Macron ai cittadini europei

Una lettera in 24 lingue rivolta direttamente ai cittadini europei. Dopo il fallimento della riforma dell'Eurozona, a causa della solita ritrosia tedesca, e dopo la perdita di slancio della grande rifoma dell'Unione europea lanciata con il suo discorso alla Sorbona, il presidente francese Emmanuel Macron ha approfittato del momento buono nei sondagg interni per rivolgere un «appello urgente» a tutti gli oltre 500 milioni di europei «per un'Europa forte, unita e sovrana». Un chiaro tentativo di issarsi come leader dei "progressisti", dinanzi a ciò che Macron definisce il ritorno dei "nazionalismi" e di una dimensione "tragica" della storia dopo quasi 80 anni di pace e prosperità nel Vecchio continente. Tradotta nelle 24 lingue dell'Ue e pubblicata dalle testate di 28 Paesi, la lettera viene presentata dall'Eliseo come «il più forte intervento del presidente» sull'argomento dal discorso della Sorbona, il 26 settembre 2017, quando ancora fresco di elezione, delineò la sua visione di un'Unione più politica e integrata. E forse non è un caso se Macron si rivolge «ai popoli» e non alle istituzioni, nella speranza di porre fine al dilagante «sentimento di impotenza» dell'Unione, con proposte «concrete». Dalla Difesa europea alla riforma delle regole Antitrust, ecco quali.