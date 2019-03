Chi è Michael Kovrig, presunta spia canadese in Cina

Michael Kovrig, ex diplomatico del Canada arrestato a inizio dicembre, ha «violato gravemente» le leggi cinesi agendo come spia e rubando segreti di Stato e di intelligence attraverso un contatto dal 2017, individuato nel canadese Michael Spavor, anche lui detenuto. Lo dicono «autorità cinesi» citate dall'agenzia Nuova Cina, a due giorni dall'esame della richiesta Usa di estradizione da parte del tribunale di Vancouver di Meng Wanzhou, capo della finanza di Huawei: il caso di Kovrig e Spavor è visto dagli osservatori come una ritorsione di Pechino alla vicenda Meng.

LA CINA ACCUSA GLI USA DI INTERFERENZE

Secondo Zhang Yesui, ex ambasciatore a Washington e attuale portavoce del Congresso nazionale del popolo (parlamento cinese), gli Usa usano un doppio standard sostenendo che la legge cinese richiede a Huawei di violare la sicurezza di altri Paesi per recuperare informazioni, quando si tratta d'interferenza in attività economiche con mezzi politici. Per Yesui, gli Usa prendono in considerazione la legge sulla sicurezza nazionale cinese fuori dal contesto evidenziando «i cosiddetti rischi per la sicurezza» legati ad aziende cinesi. Zhang ha osservato che la legge del 2017 sulla sicurezza nazionale è stata modellata sugli esempi di altri Paesi per «proteggere i diritti umani e i diritti legittimi di individui e organizzazioni. Questo genere di comportamento è un'interferenza nelle attività economiche con mezzi politici ed è contro le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. È una interferenza nei mercati internazionali basati sulla competizione equa. È un tipico esempio di doppio standard che non è equo e non è etico», ha concluso Zhang.