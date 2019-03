Fonti curde dicono che la liberazione di Padre Dall'Oglio è vicina

RISCHIO DI UN'OFFENSIVA FINALE CONTRO GLI IRRIDUCIBILI DELL'ISIS

Per questo, al momento i margini di una possibile verifica delle notizie e anche di ogni possibile trattativa vengono messi a rischio soprattutto dalle mosse e dalle propagande che sembrano auspicare una «offensiva finale» contro l'ultima area di resistenza dei jihadisti, tutti insistentemente descritti come «irriducibili». Una simile lettura della situazione sul campo - fanno notare le fonti ecclesiali locali - ha l'effetto collaterale di mettere a rischio anche la sorte dei prigionieri e dei tanti civili ancora presenti nell'area. E ogni intensificazione delle operazioni militari e delle incursioni aeree appare al momento in contrasto con possibili soluzioni umanitarie volte a garantire la sopravvivenza del maggior numero di persone possibile, soluzioni divenute praticabili in virtù della sostanziale e irreversibile sconfitta militare di Daesh. Nelle ultime settimane, grazie a una tregua, migliaia di civili e anche di familiari di miliziani jihadisti erano riusciti a uscire vivi dalla ridotta di Baghuz. Del gesuita e islamologo romano Paolo Dall'Oglio si persero le tracce il 29 lugio 2013, mentre si trovava a Raqqah. Il 29 luglio 2013 Dall'Oglio veniva rapito a Raqqa, città della Siria allora controllata dalle milizie jihadiste di Daesh. Lo scorso 30 gennaio, i familiari di padre Paolo sono stati ricevuti in udienza privata da Papa Francesco. In tutti questi anni, iniziative pubbliche in tutto il mondo hanno mantenuta viva l'attenzione sulla sorte del gesuita, iniziatore in Siria della comunità monastica di Deir Mar Musa. Lo scorso 13 febbraio, una fiaccolata in suo nome è stata organizzata a Roma dalla "Associazione giornalisti amici di padre Paolo Dall'Oglio".