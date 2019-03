Migliaia di venezuelani hanno accolto il ritorno di Guaidó

«Il rientro sicuro di Juan Guaidó in Venezuela è della massima importanza per gli Usa. Qualsiasi minaccia, violenza o intimidazione contro di lui non sarà tollerata e avrà una risposta rapida», ha detto - sempre via Twitter - il vicepresidente statunitense Mike Pence. «Il mondo sta guardando. Al presidente ad interim Guaidó deve essere consentito di ritornare in Venezuela in modo sicuro». Sempre sul fronte statunitense, l'amministrazione Trump si sta preparando a fa entrare in vigore una sezione della legge Helms-Burton del 1996, quella sull'embargo a Cuba, per consentire azioni legali contro compagnie straniere che commerciano con l'Avana o usano beni confiscati dal governo dopo la rivoluzione del 1959. La misura sarebbe una rappresaglia per il sostegno cubano al presidente venezuelano Nicolas Maduro, che gli Usa vogliono sostituire con Guaidó.