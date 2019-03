Perché le proteste in Algeria ci riguardano da vicino

La domenica scorsa, il 3 marzo, rappresentava una data nevralgica per l’Algeria. Scadeva infatti il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle elezioni presidenziali del prossimo aprile e il Paese attendeva di sapere se il vecchio e malato Abdelaziz Bouteflika, assente per imprecisati controlli medici in Svizzera, avrebbe presentato o meno la sua. Per la quinta volta. La giornata si era aperta all’insegna di una manifestazione di protesta di studenti che, al grido di “Bouteflika dégage” (Bouteflika vattene!), affrontavano i violenti getti d’acqua scaricati contro di loro dalla polizia in pieno centro di Algeri.

LE RAGIONI DELL'INSOFFERENZA DELLA POPOLAZIONE

Quel grido faceva ripensare al “Ben Ali dégage” che nel 2011 aveva riempito le strade e le piazze tunisine, innescando l’onda travolgente delle cosiddette Primavere arabe - dall’Egitto alla Libia, dalla Siria allo Yemen e oltre – che peraltro avevano turbato solo marginalmente la vita politica dell’Algeria, ancora poco pronta, si disse allora, a rischiare un nuovo precipizio politico-istituzionale. Ma oggi l’Algeria, soprattutto quella esclusa dal potere politico-militare ed economico, sembra aver raggiunto un alto grado di insofferenza: per le precarie condizioni di vita e di lavoro rese sempre meno tollerabili a fronte dei privilegi delle fasce dominanti, della diffusa corruzione e di un autoritarismo soffocante che lascia sempre meno spazio al dissenso. Il tutto all’interno di un sistema che vede mantenere al suo vertice un signore che non sembra proprio in grado di pilotare i destini del suo Paese, ma non per manifesta inadeguatezza intellettuale, bensì per mancanza di parola e di pensiero, come molti sospettano, dopo l’ictus del 2013. E dopo 20 anni di potere.