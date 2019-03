Perché l'Europa spera nella pace Usa-Cina sui dazi di Trump

LA FRENATA DELLA GERMANIA

Per far capire che non scherza, da maggio 2018 Trump ha imposto dazi del 25% sull'import dell'acciaio e del 10% sull'import di alluminio dall'Ue. Come quella cinese, anche l'economia tedesca ha frenato dall'ultimo trimestre del 2018, a causa soprattutto degli strascichi finanziari del Dieselgate e delle spese per la messa a norma, imposta dal governo Merkel, delle comparto ai nuovi standard sulle emissioni. Ma sugli ordini pesano anche gli umori negativi: nell'Ue c'è aria di recessione e nel mercato del miliardo e mezzo di cinesi la Germania ha sviluppato partnership crescenti, anche per bilanciare le perdite di import-export della crisi europea dal 2008. In Cina i tedeschi hanno circa 5.200 imprese, con oltre 1 milione di impiegati.

L'INDUSTRIA TEDESCA D'ACCORDO CON TRUMP

A riprova di quanto il tema sia sensibile per la Germania, a gennaio la Confindustria tedesca (Bdi) ha rilasciato il paper Partner and Systemic Competitor – How Do We Deal with China’s State-Controlled Economy? dove si ammette la «pesante interconnessione tra le economie». I rilievi dell'imprenditoria tedesca sulla Cina, e in particolare alla presidenza di Jinping, sono gli stessi di Trump: concorrenza sleale attraverso le violazioni nel copyright e «un'asimmetria di alto livello» tra la libertà di accesso al mercato dell'Ue dei cinesi e, viceversa, le restrizioni alla merce straniera alle dogane cinesi. Una tendenza accentuata dal ritorno a politiche economiche controllate dallo Stato di Jinping, che ha limitato le aperture al liberismo di Deng Xiaoping.