L'Italia a giudizio della Corte Ue per troppo smog e fogne non a norma

Ancora un giudizio in vista, ancora una multa all'orizzonte per l'Italia che non rispetta le norme ambientali e mette a rischio la salute dei suoi cittadini. Queasta volta si tratta di un'indagine e quasi una condanna annunciata. La Commissione Ue, infatti, sta per deferire l'Italia alla Corte di giustizia per il ripetuto superamento dei limiti di biossido di azoto (NO2) nell'aria e per il mancato adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue nei piccoli centri urbani. A meno di colpi di scena, la decisione dovrebbe essere ufficializzata il 7 marzo. Per quanto riguarda lo smog, l'Italia è già stata deferita in Corte per lo sforamento dei valori del Pm10 lo scorso maggio. Come spiegava Lettera43.it nel 2018, il nostro è infatti il Paese europeo con livelli più alti di morti premature per la presenza di biossido di azoto e di ozono e la procedura di fronte ai giudici europei sarebbe dovuta partire già nel 2017. Sul fronte delle acque reflue l'Italia sta già pagando multe milionarie.